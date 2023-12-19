"تعليم الأقصر" تحتفل باليوم العالمى للغة العربية بمكتبة مصر العامة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، فعاليات احتفالية كبرى باليوم العالمى للغة العربية بمكتبة مصر العامة تحت شعار "لغتى خالدة"، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبقيادة الدكتور صبرى خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

وشمل الاحتفال معرضًا لأعمال فنية قام بها العديد من تلاميذ المدارس تحت إشراف توجيه الصفوف الاولى برئاسة الدكتور أحمد عبد الراضى موجه عام الصفوف الأولى بالمديرية، كما قدمت العديد من الأعمال الفنية الغنائية والاستعراضية والتى أشرفت عليها إلى جانب المعرض مريم حبيب منسق عام الاحتفالية وموجه الصفوف الأولى بإدارة الأقصر.

وألقى الدكتور صبرى خالد عثمان وكيل الوزارة خلال الاحتفالية كلمة بدأها بإرسال برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى لفوزه بالانتخابات الرئاسية، وأعرب خلال كلمته عن حرصه الشديد على إقامة مثل هذه الفعاليات والتى من شأنها أن تثرى معرفة الطالب بروعة لغته الأم التى ينطق بها،وتغرس فيه اعتزازه بهويته المصرية والعربية، كما حضر الاحتفالية صفوت جارح وكيل المديرية، مديرى الإدارات التعليمية، وكوكبة من قيادات التعليم بالأقصر.

واشتهرت اللغة العربية منذ زمن بعيد بمساهمتها فى الشعر والفنون فهى لغة ذات قوّة راسخة وأبدَعت آيات جمالية رائعة تأسر القلوب وتخلب الألباب، كما يتزامن الاحتفال هذا العام مع الذكرى السنوية الخمسين لإعلان اللغة العربية لغة رسمية فى الأمم المتحدة، وإنّ اليوم العالمى للغة العربية منبر ثابت للتعمق فى مناقشات بشأن تأثير اللغة العربية فى تشكيل المعارف، والتحولات المجتمعية من خلال الشعر، فضلًا عن تأثيرها فى الفنون، مع تعزيز التنوع الثقافى والحوار بين الثقافات.

إحتفالية باليوم العالمي للغة العربية فى مكتبة مصر العامة



افتتاح معرض فنى خلال الاحتفالية بالمكتبة



تعليم الأقصر تقيم إحتفالية باليوم العالمي للغة العربية



جانب من احتفالية اليوم العالمى للغة العربية



جولة بمعرض أعمال فنية للأطفال بالمدارس