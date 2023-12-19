تعرف على نتيجة تصنيف المراكز البحثية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، إن مركز البحوث الزراعية جاء فى المركز الأول فى على مستوى التخصصات الزراعية علي مستوي مصر، كما جاء في المركز الثاني علي مستوي مصر والرابع علي مستوي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال إعلان نتائج الإصدار الثاني من تصنيف سيماجو الإسباني SCImago، كتصنيف جديد للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 للعام الثاني على التوالي، وبالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، ومؤسستي سيماجو والسيفير Elsevier.

و تبنت مصر تجربة رائدة في الارتقاء بتصنيف المراكز البحثية في التصنيفات الدولية المختلفة، وسعت وزارة التعليم العالي المصرية خلال العامين الماضيين إلى استحداث تصنيف للمراكز البحثية يتناسب مع طبيعة عملها؛ ليكون حافزًا للارتقاء بالبحث العلمي والابتكار وسياسات ريادة الأعمال لتغذية الصناعات الوطنية، ومتسقاً مع رؤية مؤسسة سيماجو الدولية المُتخصصة في التصنيف لطرح مبادرة هي الأولى من نوعها لتصنيف المراكز البحثية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي روعي فيها تعديل الأوزان النسبية لمعايير التقييم عما هو معمول به في التقييم الدولي العام لمؤسسة سيماجو، حيث تمت زيادة الوزن النسبي لمؤشر الابتكار ليصبح 40% من تقييم أداء المراكز البحثية لترسيخ ثقافة تحويل الأبحاث العلمية إلى أبحاث تطبيقية ذات قيمة مُضافة عالية.

أضاف أن هذه المبادرة تأتي بغرض التعاون وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة منذ سنوات قبل أن تكون بغرض التنافس الدولي.

وتأتي هذه المرتبة المتميزة لمركز البحوث ضمن مجموعة من المراكز البحثية المتخصصة في مجالات عدة في المجالات الطبية والهندسية والزراعية والبيئية، وبعض المراكز التي تجمع هذه التخصصات مجتمعة مما يعزز من المرتبة التصنيفية التي وصل اليها مركز البحوث الزراعية كمتخصص في المجال الزراعي فقط علي مستوي مصر.