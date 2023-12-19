تطوير حارات مدينة التل الكبير فى الإسماعيلية ورصفها بالإنترلوك

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، خلال زيارته الأخيرة لمدينة التل الكبير؛ لمتابعة مشروعات الطرق واستكمالًا للخطة الاستثمارية بضرورة تطوير الحارات بمركز ومدينة التل الكبير.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية الطرق والنقل تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي مدير عام المديرية، بتطوير 3 حارات (أقل من 6 متر عرض) بمنطقة تل البلد 2، هي حارة (محمد عبد الله، الزعفراني، والسيد داوود)، على أن يتم استكمال الأعمال بباقي الشوارع والبالغ عددها 10حارات فرعية بإجمالي 13 حارة، بخطة 2023/2024 الاستثمارية والتي يجرى الإعداد لطرحها خلال الأسابيع القادمة.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه بتطوير الحارات والشوارع الضيقة بمدينة التل الكبير، تزامنًا مع رصف الشوارع الرئيسية واستكمالًا لخطة الطرق بالمدينة.