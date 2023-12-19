اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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تسليم 560 قطعة أرض سكنية للمواطنين بالفرافرة

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 10:30 ص
تسليم 560 قطعة أرض سكنية للمواطنين بالفرافرة محافظ الوادى الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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شهد الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة  بمحافظة الوادي الجديد إجراءات تسليم 560  قطعة اراضي سكنية للمواطنين المنطبق عليهم الشروط المعلنة مسبقا كقطع أراضي سكنية  بغرض البناء عليها  بإمتداد قرية عثمان بن عفان، وذلك خلال احتفاليه كبرى تم تنظيمها بمركز شباب عثمان بن عفان بحضور عدد من التنفيذيين و محمد محمود  رئيس قري الكفاح وجموع من المواطنين .
 
وأكد رئيس مركز الفرافرة، أن تلك الإجراءات تأتى تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظة الوادي الجديد بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية والعمل على حل مشكلة ارتفاع اسعار إيجار الوحدات السكنية وتوفير مساكن بأسعار مخفضة، وكذلك تشجيعا للجذب السكاني للمحافظة، حيث جرى توزيع القطع المخصصة للمواطنين وفقاً لنتائج القرعة العلنية التى جرت بين المتقدمين.
 
 






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