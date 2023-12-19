تحويل 49 مخالفة للنيابة العامة خلال حملات رقابية علي المخابز والأسواق بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

شنت مديرية التموين بالدقهلية، عدد من الحملات الرقابية بالإدارات التموينية التابعة لها، وذلك لتنفيذ للتعليمات الصادرة بالرقابة على المخابز والأسواق، حيث تم تكثيف حملات المديرية، بالاشتراك مع مديري الإدارات التالية: نبروه، مركز المنصورة، المطرية.

حيث تم المرور على عدد 60 مخبزا، وذلك للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون إذن رسمى أو عذر قهري عن الانتاج، والتأكد من الإلتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وعدم التلاعب

وأسفرت الحملات عن تحرير 45 مخالفة جاءت كالآتي : محضر تجميع بطاقات بعدد (34 بطاقة)، 4 محاضر عدم اعطاء بون صرف، 1 محضر عدم وجود سجل تفتيش، 2 محضر عدم نظافة ادوات العجين، 3 محاضر توقف عن الانتاج، 4 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 18 شيكارة، 16 محضر عدم مطابقة للمواصفات، 14 محضر نقص وزن مابين ( 8-19) جم

وجاءت مخالفات الأسواق بتحرير عدد 4 محاضر جاءت كالآتي: محضرين سلع مجهولة المصدر، ومحضرين عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية (تاجر تموينى)، بالإضافة إلي التحفظ على 1000 علبه سجائر، 900 كجم سكر أبيض

وأكد وكيل وزارة التموين بالدقهلية، على أن الجميع يعمل بكامل طاقته من أجل الوصول بالمستوى الذي يليق بالمواطن والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدوله للمواطنين، مؤكدا أن الدولة تسعى الى توفير كافه سبل الراحة للمواطنين، وأن المديرية قد قامت بتغيير نظام الرقابة على المخابز، بما يتوافق مع الصالح العام للمواطن والدولة.