تأجيل محاكمة 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار فى عابدين

كتب كريم صبحى

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 3 أشخاص، لاتهامهم ب التنقيب عن الآثا ر داخل عقار في عابدين، لجلسة 2 يناير المقبل.

تلقى قسم شرطة عابدين بلاغا من الأهالى بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالى من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 متر بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.