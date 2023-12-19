اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 01:07 م
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تأجيل محاكمة 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار فى عابدين

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 01:06 م
تأجيل محاكمة 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار فى عابدين جريمة التنقيب عن الأثار-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 3 أشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في عابدين، لجلسة 2 يناير المقبل. 
 
تلقى قسم شرطة عابدين بلاغا من الأهالى بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالى من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 متر بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.






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عابدين

التنقيب عن الآثار

حوادث عابدين




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