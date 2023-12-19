اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 01:05 م
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بيطرى الجيزة: ضبط 3979 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 12:23 م
بيطرى الجيزة: ضبط 3979 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى لحوم فاسدة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، أنه تم شن حملات مكثفة على اسواق اللحوم و ضبط 3979 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون غير صالحة للاستهلاك الادمي.
 
‫يأتى ذلك فى إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
 
‏‎وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الاسواق لضبط الاغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر، وذلك بناءً علي تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والاسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين .
 
 
 
 






الطب البيطرى

الجيزة

لحوم غير صالحة

الاسواق



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