بامفيلوفا: ستشهد روسيا مستوى غير مسبوق من تشويه سمعة الانتخابات الرئاسية

صرحت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، إيلا بانفيلوفا، الاثنين، أن روسيا ستشهد مستوى غير مسبوق من الشدة والتعقيد في الأفعال الرامية إلى تشويه سمعة الانتخابات الرئاسية.

وقالت بامفيلوفا لقناة "روسيا 1" التلفزيونية: "سيكون مستوى شدة وتعقيد الأفعال الرامية إلى تشويه سمعة الانتخابات غير مسبوق، لكن هذا تدخل خارجي، وهنا لا نزال بحاجة إلى حماية النظام الانتخابي والعملية نفسها من حماقات داخلية..أعذروني..لأنه لدينا بعض الذين، ينطبق عليهم قول-إذا طلبت من الأحمق أن يصلي إلى الله فسوف يؤذي جبهته ".

وتقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، في وقت سابق، بأوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات المركزية بغرض ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المرتقبة مارس 2024.

وستعقد الانتخابات الرئاسية الروسية أيام 15 و16 و17 مارس من العام المقبل 2024.