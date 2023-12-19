انقطاع المياه غدا لمدة 7 ساعات عن بعض قرى دكرنس بالدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن انقطاع المياه غدا الأربعاء، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً، عن المناطق التالية: "الوحدة المحلية بالمحمودية والقرى والعزب التابعة - الوحدة المحلية بعرب زيدان والقرى والعزب التابعة - الوحدة المحلية بالربيعات والقرى والعزب التابعة - الوحدة المحلية بمنشية عبد الرحمن والقرى والعزب التابعة".
وذلك لقيام الشركة بتنفيذ أعمال صيانة على خط المياه الرئيسى (عرب زيدان - ميت فارس) قطر 630 مم بولى ايثلين.
وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب حتى عودة ضخ المياه مرة أخرى.
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