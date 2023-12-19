الملتقى العلمى الأول للأدوية والسموم بـ"صيدلة المنصورة الجديدة"

الدقهلية شريف الديب

نظم طلاب المستوي الثالث بكلية الصيدلة بجامعة المنصورة الجديدة، اليوم تحت إشراف الدكتور أحمد عصام خضير- أستاذ المقرر، الملتقى العلمي الأول للأدوية والسموم ب جامعة المنصورة الجديدة ، تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي - رئيس جامعة المنصورة الجديدة و ريادة الدكتور ناهد محمود عبد العزيز العنانى - عميد كلية الصيدلة - جامعة المنصورة الجديدة و إشراف الدكتور إيمان سعيد عبد الخالق - مدير برنامج دكتور الصيدلة (فارم دي - صيدلة اكلينيكية).

وقام طلاب المستوى الثالث بعرض المشاريع التسويقية‏ الإبداعية الخاصة بمقرر الأدوية والسموم لأحدث الأدوية المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء عن طريق عمل حملة تسويقية عن طريق إستخدام وسائل التواصل الاجتماعى واستخدام الذكاء الإصطناعي وأيضاً استخدام QR Code‎ وتمركزت فعاليات اليوم حول أحدث الأدوية المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء كأدوية لعلاج لإلتهابات المعدة والقولون و مضادات حيوية، مضادات فطريات، مضادات فيروسات وأدوية لعلاج مرض السرطان. حيث استعرض الطلاب الأسماء العلمية والتجارية لهذه الأدوية، الاستخدامات وآلية عمل تلك الأدوية داخل الجسم.

كما تم التطرق لمعرفة أهم ما يميز تلك الأدوية التى تم اعتمادها حديثاً وإظهار ذلك عن طريق عرض المشاريع التسويقية الإبداعية الخاصة بهذة الأدوية، وانتهى العرض بعمل مقارنة مبسطة لمعرفة أهم ما يميز الأدوية المعتمدة حديثاً عن نظيراتها القديمة وما استطاعت التغلب عليه من أعراض جانبية.

تم عرض تلك المعلومات في شكل بوسترات و مطويات ومجسمات لتوصيل المعلومات والأفكار بشكل مبسط ومبتكر لطلاب كلية الصيدلة وكذلك طلاب الكليات الأخرى. يأتي ذلك في ضوء رؤية الكلية لتنمية مهارات الطلاب و تعزيز فعالية و دور التعلم بين النظراء. وحرصاً منها على أن يكون خريج كلية الصيدلة قادراً على تحقيق الريادة في التوجهات البحثية فى مجال الأدوية والسموم وأيضا مهارات التواصل الفعال والتسويق للأدوية الحديثة.