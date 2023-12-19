المكتبة المتنقلة بالأقصر تدعم أطفال مدارس الراهبات وطيبة الرسمية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر، تقديم دعمها للأطفال حول الأقصر على مدار الأيام الماضية، عبر خدماتها الثقافية بمجتمع الأقصر لطلبة مدرسة طيبة الرسمية المتميزه لغات، ومدرسة الراهبات بالأقصر، حيث إنه يتم تنفيذ مشروع المكتبة الثقافية المتنقلة التي تقدم الدعم للأطفال حول قرى ونجوع ومؤسسات ومستشفيات الأقصر المختلفة، حيث تشمل فعاليات المكتبة المتنقلة دعم الأطفال بورش الحكي للتعريف بأهمية الحكي في المسرح، بجانب الرسم والقراءة وتوزيع كتب وقصص عليهم فى كل مكان تستقر فيه.

وفي هذا الصدد تم إطلاق إحدى جولات المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة بالأقصر في جولة جديدة لها، حيث انتقلت إلى مدرسة الراهبات بالأقصر، وخلال الزيارة ألقى الشيخ حمدي بمشيخة الأزهر الشريف، والقس لويس عبد الملاك ندوة عن أهمية الوحدة الوطنية بالإضافة إلى ندوة توعوية عن مرض الضنك والغذاء الصحي والغير صحي.

كما زارت المكتبة المتنقلة مدرسة طيبة الرسمية المتميزه لغات، حيث تمت خلالها عقد ندوة دينية عن الانتماء وحب الوطن لفضيلة الشيخ سيد محمد الغول، وفضيلة القس رويس عبد الملاك، عبر تفعيل خدمات الاطلاع الداخلي بالمكتبة المتنقلة، وعمل ورشة جدول الضرب بطريقة الحساب الذهني، وعمل ورشة أساسيات الرسم للأطفال، وألعاب بازل للأطفال وعمل ورشة حكى للأطفال، ومسابقة معلومات عامة.

ويقول محمد حسانى مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه تعتبر المكتبة المتنقلة هي آخر إصدارات صندوق مكتبات مصر العامة، والتي تهدف إلي رفع كفاءة أبناء الوطن ثقافياً وفكرياً، حيث يأتي ذلك ضمن سلسلة هي الأقوى من نوعها تحرص عليها مكتبة مصر العامة لبث روح الوعي المجتمعي بين أبناء المحافظة، وذلك في إطار التعاون بين صندوق مكتبات مصر العامة ومديرية التربية والتعليم وقري حياة كريمة، وتحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر السفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة، والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبة مصر العامة، وبإشراف الدكتورة أماني حسن مدير التخطيط ومنسق عام المكتبات المتنقلة.

وأضاف محمد حساني، أن المكتبة المتنقلة مزودة بفريق عمل متميز يقدم العديد من الأنشطة والبرامج الثقافية، وهي عبارة عن ورش حساب ذهنى ندوات وعي صحي وبيئي وأثرى، وجلسات حكى وورش رسم وبازل ومسابقات ثقافية، وندوات للطفل والشباب عن الوحدة الوطنية وترسيخ روح الانتماء للوطن، كما أنه يتم الإطلاع وقراءة الكتب داخل المكتبة المتنقلة.



اطفال مدرسة الراهبات داخل المكتبة المتنقلة بالأقصر



المكتبة المتنقلة بالأقصر تصل إلي مدرسة الراهبات



المكتبة المتنقلة تصل إلي مدرسة الراهبات بالأقصر



جولات المكتبة المتنقلة بالأقصر بالمدارس



سعادة الأطفال بزيارة المكتبة المتنقلة لمدرسة الراهبات بالأقصر



سعادة الأطفال بزيارة المكتبة المتنقلة