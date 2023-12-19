اليوم السابع
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للعام الثالث على التوالى ..

المركز القومى للبحوث يحصد المركز الأول فى مؤشر سيماجو

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 01:51 م
المركز القومى للبحوث يحصد المركز الأول فى مؤشر سيماجو المركز القومى للبحوث
كتب محمد صبحى

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حصد المركز القومى للبحوث، للعام الثالث على التوالى، المركز الأول فى مؤشر سيماجو للمراكز والمعاهد البحثية (2023) على مستوى مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فعلى مستوى مصر جاء المركز متقدماً على مركز البحوث الزراعية فى المركز الرابع، وهيئة الطاقة الذرية فى المركز الخامس، كما شغلت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية المركز السابع ومعهد بحوث البترول فى المركز التاسع. 
 
وتعتبر مؤسسة سيماجو هى محررة هذا التصنيف الأكاديمى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بهدف خلق بيئة تنافسية لتعزيز نتائج الأبحاث الصادرة عن المراكز البحثية، وتعزيز التعاون بين المراكز البحثية المصرية ونظرائها فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
 
وتعتمد مؤشرات التقييم على ثلاثة محاور أساسية، الأول منها الإنتاج البحثى للمؤسسة ويشمل عدد الأبحاث الدولية المنشورة وتميزها ومعدلات الإستشهاد بها وقيمتها العلمية. أما المحور الثانى فيشمل الإبتكار بما يعكس المردود الاقتصادى للبحث العلمى ويتناول المحور الثالث من مؤشرات التقييم الخدمات المجتمعية.






التعليم العالى

القومى للبحوث

اخبار مصرية

ايمن عاشور



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