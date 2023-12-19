المحطات النووية: توليد الكهرباء من "الضبعة" يوفر 8.8 مليار متر مكعب غاز سنويا

كتبت رحمة رمضان

كشف الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أن محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء ستوفر 8 مليار و 800 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا ، كاشفاً ان توليد 1 كيلو وات ساعة من الكهرباء يحتاج 7.2 قدم مكعب (0.21 متر مكعب) وبحساب توليد 4 مليون 800 ألف كيلو وات على مدار العام من محطة الضبعة وهو ما يعظم القيمة المضافة خلال استخدام البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيميائية والأسمدة.

وأوضح الوكيل في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الوفر الذى تحققه محطة الضبعة من الغاز الطبيعي نتيجة التوليد من الطاقة النووية سيؤدى الى خفض الانبعاثات الكربونية حيث ان توليد 1 كيلو وات ساعة باستخدام الغاز الطبيعي ينتج عنه 490 جرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والانبعاثات الناتجة عن 1 متر مكعب غاز تعادل 2333 جرام لذا فإن كمية الانبعاثات الكلية لمحطة بقدرة 4800 ميجا وات تعمل بالغاز الطبيعي فستكون 8.8 مليار متر مكعب مضروبا في معدل الانبعاث لكل متر مكعب ليكون الإجمالي 20.6 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا يتم توفيرهم اثناء التوليد من الطاقة النووية.

وتابع الوكيل أنه فى حال الأخذ في الاعتبار الانبعاثات الصادرة أثناء دورة حياة محطة الطاقة النووية (12جرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون) فإن ما سيتم توفيره نتيجة التوليد من محطة الضبعة للطاقة النووية سيوفر ما مقداره 20 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا.