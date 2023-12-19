الكوابيس تلاحق المواطن الإسرائيلى بسبب طوفان الأقصى.. انفوجراف

جينا وليم

التوتر بات يهيمن على المجتمع الإسرائيلى، منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى، وهو ما يرجع فى جزء كبير منه إلى الشكوك الكبيرة حول قدرة حكومة نتنياهو على إدارة الأمور وتحقيق الأمن للمواطن.

فبحسب دراسة أجرتها جامعة يافا، فإن 60% من المجتمع الإسرائيلى بات يعانى من اضطرابات التوتر الحاد، بعد عملية طوفان الأقصى.

وقالت سفيتلانا فيزالينسكى المشرفة على الدراسة من جامعة يافا، لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن المعدل المذكور من حالات التوتر الحاد غير مسبوق عبر مختلف الحروب التى دخلتها إسرائيل.

وأوضحت الدراسة أن المصابين بالتوتر الحاد الذين تعنيهم الدراسة هم من غير المتأثرين مباشرة بالحرب، إذ لم يسقط أحد أقاربهم بين القتلى أو تعرضت ممتلكاتهم للدمار ضمن عملية طوفان الأقصى.

وذكرت الدراسة أن من أعراض التوتر الحاد: "الاكتئاب، والكوابيس، ومحاولات الهروب من الواقع، وأعراض جسدية كتسارع ضربات القلب وكثرة إفراز هرمونات التوتر".