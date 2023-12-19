الكشف على 1421 مريضا بالمجان فى قرى "حياة كريمة" بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قافلة طبية بقرية المركزية، بالوحدة الصحية المركزية لطب الأسرة بمنطقة برج العرب بالإسكندرية والتي تبعد 21 كم عن أقرب مستشفي (مستشفي برج العرب المركزى)، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة ".

وقالت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القافلة ضمت 10 تخصصات ( باطنه - اطفال - اسنان - جراحه - عظام - نسا - تنظيم اسره - رمد - انف واذن - جلدية ) وشارك فيها 61 عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت وكيل الوزارة أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1421 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 13 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

و من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء 348 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و 99 تحليلاً بمعمل الطفيليات و 2 أشعة سينية علاوة على فحص 116 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 544 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.