اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 06:23 ص
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الكرملين: بوتين يلتقي كبار مسئولي وزارة الدفاع اليوم لبحث تطوير الجيش

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 06:00 ص
الكرملين: بوتين يلتقي كبار مسئولي وزارة الدفاع اليوم لبحث تطوير الجيش بوتين
أحمد علوى

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أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا مع كبار المسؤولين بوزارة الدفاع الروسية في مركز إدارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء. 
 
وذكر الكرملين، في بيان بثته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن "الرئيس بوتين سيعقد اجتماعا موسعا لمسؤولي وزارة الدفاع في 19 ديسمبر". 
 
وأضاف أن "الاجتماع في مركز إدارة الدفاع الوطني سيلخص أنشطة القوات المسلحة الروسية في عام 2023، ويحدد المهام للعام المقبل، فضلا عن تحديد أولويات تطوير الجيش والبحرية الروسية".
 
وأشار البيان إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو سيلقي الكلمة الرئيسية. وسيحضر الحدث ممثلو قيادات المناطق العسكرية وأنواع وفروع القوات المسلحة الروسية ورؤساء هيئات الإدارة العسكرية المركزية وممثلو السلطة التنفيذية الفيدرالية.






بوتين

الجيش الروسى

الدفاع الروسية



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