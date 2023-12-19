اليوم السابع
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القيادة العامة للقوات المسلحة بالسودان تحقق فى الانسحاب من مدينة مدنى

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 07:30 م
القيادة العامة للقوات المسلحة بالسودان تحقق فى الانسحاب من مدينة مدنى الجيش السودانى
أ ش أ

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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بالسودان عن قيامها بالتحقيق فى انسحاب الفرقة الأولى من مدينة مدنى عاصمة ولاية الجزيرة.


وقال مكتب الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان اليوم: "انسحبت يوم أمس الإثنين الموافق 18 ديسمبر الجاري قوات رئاسة الفرقة الأولى من مدينة مدني"، مضيفا: "يجري التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت لانسحاب القوات من مواقعها شأن بقية المناطق العسكرية، وسيتم رفع نتائج التحقيق فور الإنتهاء منها لجهات الاختصاص ومن ثم إعلان الحقائق للرأي العام".







السودان

القوات المسلحة السودانية

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مدينة مدنى




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