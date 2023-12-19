القاهرة تستضيف غدا اجتماعات الدورة العادية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب

كتب مدحت وهبة

تستضيف جمهورية مصر العربية أعمال الدورة العادية رقم 43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وذلك على مدار يومى 20 و21 من ديسمبر الجارى، حيث شهدت القاهرة انطلاق أعمال الاجتماع التحضيرى على مستوى كبار المسئولين برئاسة ممثل مصر الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية ومشاركة وفود كبار المسئولين فى وزارات الشئون الاجتماعية والتنمية فى الدول العربية.

وفى كلمتها أمام الاجتماع وجهت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية الشكر والتقدير إلى فهد محمد الخيارين وكيل الوزارة المساعد لشئون التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر على جهود دولة قطر الشقيقة خلال رئاستها للدورة (42) لمجلس وزراء الشئون العرب، والتى كانت رئاسة حافلة بالإنجازات والمبادرات التى أثرت العمل العربى المشترك، وقادت جهود المجلس لخدمة المجتمعات العربية طوال عام كامل، كما توجهت بالشكر والتقدير لسعادة الوزير المفوض طارق النابلسى مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية مسئول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، على تواصله الدائم، بما يمكن من تحقيق العديد من الإنجازات خلال الدورة القادمة، وتعزيز العمل الاجتماعى العربى المشترك بمختلف أبعاده.



وأضافت أن مصر تتسلم رئاسة الدورة الجديدة للمجلس فى وقت شديد الصعوبة على الأمة العربية، لكنها على ثقة فى قدرة التضامن العربى المشترك على التغلب على الأزمات التى تمر بها الأمة، خاصة أن الشعوب العربية تتطلع اليوم إلى التضامن العربى والتعاون المشترك للتغلب على تلك التحديات وتجاوز الأزمات ومواصلة جهود التنمية والقضاء على الفقر بمختلف أبعاده.

وأفادت صابرين أن الاجتماع على مستوى كبار المسئولين استعرض جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، الذى من المقرر أن يبدأ أعماله يومى 20-21 ديسمبر 2030، متضمنًا عددا من الملفات المهمة وفى مقدمتها عرض جهود الهلال الأحمر المصرى لإيصال المساعدات المصرية والعربية لقطاع غزة، والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية والتى ستعقد بالجمهورية العربية الإسلامية الموريتانية، والإعداد والتحضير للقمة العربية العادية فى مملكة البحرين، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بمتابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة جهود القضاء على الفقر متعدد الأبعاد فى الدول العربية، وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى إطار خطة التنمية المستدامة 2030، وتقييم منظومة الرعاية الاجتماعية بالدول العربية، والموضوعات الخاصة برعاية كبار السن، وموضوعات الأسرة والطفولة لما تشكله هذه الموضوعات من أهمية.



وأعربت صابرين عن سعادتها أن يتم خلال الاجتماع الوزارى توقيع خطة العمل لمذكرة التفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعى بجمهورية مصر العربية ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر فى مجال التنمية الاجتماعية، والتى تأتى تتويجًا لتعاون مثمر ومستمر بين الوزارتين، والتى تمثل أهمية ليس لدى وزارة التضامن الاجتماعى فقط بل لجمهورية مصر، متمنية أن تكلل أعمال هذه الدورة من اجتماعات مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بالنجاح والخروج بقرارات ومبادرات تدعم العمل الاجتماعى العربي.



ومن جانبه ثمن الوزير المفوض طارق النابلسى مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الجهود التى بذلتها الدولة المصرية للتحضير والترتيب لهذا الاجتماع الهام بما يتيح الخروج بنتائج مثمرة تنعكس على مسيرة التنمية الاجتماعية فى المنطقة العربية، حيث من المقرر أن تتسلم الدولة المصرية رئاسة الدورة العادية 43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والتى ستقام غدا الاربعاء خلال بدء فعاليات الاجتماع على المستوى الوزارى للدول الأعضاء.



وأشار النابلسى إلى ما تكتسبه انعقاد الدورة الحالية من أهمية فى ظل ما تشهده فلسطين من عدوان غاشم والحاجة للمساعدات العاجلة والمساندة الداعمة، إضافة إلى أن هذه الدورة (43) ستناقش عددا من الملفات المهمة التى تمثل أولوية للعمل الاجتماعى التنموى العربى المشترك، والموضوعات المتعلقة بالفئات الضعيفة والهشة فى المجتمع خاصة الأشخاص ذوى الإعاقة وسبل زيادة إدماجهم فى كل ميادين الحياة العامة، وجهود القضاء على الفقر بمختلف أبعاده.