الفلبين: 50% زيادة في إصابات فيروس كورونا خلال أسبوع

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ذكرت وزارة الصحة الفلبينية أنه تم تسجيل زيادة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد بنسبة 50% خلال الفترة (12 - 18) ديسمبر الجاري، وذلك مقارنة بالأسبوع السابق عليه.



وأضافت الوزارة - وفقًا لقناة (إيه بي إس - سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء أنه خلال هذه الفترة تم تسجيل 2725 إصابة جديدة، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة حتى أمس بلغ 4780 حالة.



يذكر أنه بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على بداية الوباء، سجلت الفلبين أكثر من 4 ملايين إصابة بفيروس كورونا، فيما تم تطعيم 78 مليون شخص على الأقل.