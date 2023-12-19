اليوم السابع
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الصحة الفلسطينية: استشهاد أكثر من 100فلسطيني في هجمات للاحتلال على غزة اليوم

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 09:52 م
الصحة الفلسطينية: استشهاد أكثر من 100فلسطيني في هجمات للاحتلال على غزة اليوم الدمار فى قطاع غزة
كتب محمد عبد المجيد

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية قبل قليل، عن استشهاد ما لا يقل عن 100 فلسطيني، فى هجمات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على قطاع غزة، اليوم فقط وإصابة المئات من الجرحى، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل لها. 






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