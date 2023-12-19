الصحة الفلسطينية: استشهاد أكثر من 100فلسطيني في هجمات للاحتلال على غزة اليوم

كتب محمد عبد المجيد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية قبل قليل، عن استشهاد ما لا يقل عن 100 فلسطيني، فى هجمات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على قطاع غزة، اليوم فقط وإصابة المئات من الجرحى، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل لها.