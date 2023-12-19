وثمن المجلس، فى بيان له اليوم الثلاثاء، الإقبال الشعبي الكبير وغير المسبوق على عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وهنأ المجلس الرئيس عبد الفتاح السيسى، بفوزه فى الانتخابات الرئاسية، التي أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائجها بعد ظهر أمس، بنسبة مشاركة مجتمعية تاريخية بلغت 66.8%.