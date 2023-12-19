الخارجية الأمريكية: يمكن التوصل إلى هدنة ممتدة حال موافقة حماس على إطلاق سراح المحتجزين

كتب محمد شرقاوى

قالت الخارجية الأمريكية، إنه يمكن التوصل إلى هدنة إنسانية ممتدة إذا وافقت حماس على إطلاق سراح المحتجزين.

وأضافت الخارجية الأمريكية خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أننا سنرحب باضطلاع الصين بدور بناء في محاولة منع هجمات الحوثيين على حركة الملاحة البحرية الدولية.

وتابعت الخارجية الأمريكية، أن واشنطن سترحب بقرار يدعم تلبية الاحتياجات الإنسانية لغزة ولكن تفاصيل القرار مهمة.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تعمل مع زملاء في مجلس الأمن لحل قضايا معلقة متعلقة بمشروع قرار خاص بغزة.