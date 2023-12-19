الجلوس الخاطئ أحد الأسباب.. طرق علاج تشنج الرقبة

كتبت فاطمة ياسر

تشنج الرقبة يعد من الأعراض التي يصاب بها البعض نتيجة تعرض الشخص لبعض الأسباب ومنها الإجهاد العضلي، والجلوس لمدة زمنية طويلة، بالإضافة إلي حدوث ضعف في مفاصل أو عصب الرقبة، كما أن البعض يتعرض للألم بشكل مفاجئ بلا أي مقدمات، مما يسبب ألما شديدا ومزعجا في الرقبة، وهذا وفقا لتصريح خاص للدكتور أيمن عمر استشاري العظام في كلية طب أسيوط.

وأشار الدكتور عمر إلى أنه من ضمن الأسباب المؤدية أيضا للإصابة يتشنج الرقبة، ممارسة التماريين الرياضية بشكل خاطئ، كما أن التعرض للإجهاد المستمر والإصابة بنزلات البرد، والإصابة بالكدمات، وكذلك الإنزلاق الغضروفي، وأيضا النوم على المخدة المرتفعة، أو التعرض لكسور في العمود الفقري، جميعها ممارسات خاطئة مسببة للإصابة والتعرض لتشنج الرقبة.

وأوضح استشاري العظام، أن هناك العديد من الأعراض التي يتعرض لها الشخص المصاب بتشنج الرقبة، ومنها، ألم حاد ومفاجئ في الرقبة، وعدم القدرة على تحريك الرقبة والكتفين، قد يصل الأمر للتعرض لمشكلة ملحوظة في الرأس، والتعرض لألم شديد وصداع.

وأضاف، أن علاج تشنج الرقبة، يعتمد على بعض الحيل، ومنها وضع مراهم وكريمات مسكنة، مع ضرورة وضع كمادات دافئة علي مكان الإصابة كالرقبة للمساعدة في الحد من الألم الذي يشعر به المريض، مع إمكانية تناول علاجات تساعد على ارتخاء العضلات، لافتا، أنه من الأفضل أخذ بعض العلاجات كفيتامين د، والكالسيوم لتقوية عضلات الرقبة.