الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على إشهار مركز شباب الشيخ علام بسوهاج

نشرت جريدة الوقائع الرسمية قرار مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، بالموافقة على إشهار مركز شباب الشيخ علام بالسقرية.
ونص القرار على: "بعد الاطلاع على القانون رقم 218 لسنة 2017 بشأن تنظيم الهيئات الشبابية ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بالقرار الوزارى رقم 36 لسنه 2018 وتعديلاته وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 524 لسنة 2015 بتاريخ 29/12/2015 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 7 أفدنة ونصف الإقامة مشروعات ذات نفع عام ومنها مركز شباب بنجع الشيخ علام بالسقرية مركز المنشأة - محافظة سوهاج على مساحة 8290م وعلى مستندات الإشهار المقدمة من مفوض مجلس إدارة مركز شباب الشيخ علام بالسقرية - مركز المنشأة - محافظة سوهاج تحت التأسيس وعلى ما عرضه مدير إدارة الهيئات بالمديرية"
وتابع القرار :" تمت الموافقة على إشهار مركز شباب الشيخ علام بالسقرية التابع لفرع إدارى المنشأة - محافظة سوهاج إشهارا دائما برقم (348) تحت التأسيس على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية".
القرار
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