الثوم أقدم النباتات فى مصر.. تعرف على فوائده

كتبت ـ أسماء نصار

يعتبر الثوم من المحاصيل التصديرية الهامة سواء للأسواق العربية أو الأوروبية حيث يتم تصديره إما أخضر غير كامل النضج ابتداءً من أوائل فبراير أو كامل النضج ابتداءً من نهاية مارس .

ويعد الثوم من أقدم النباتات التى عرفت فى مصر حيث وجد منقوشا على الآثار الفرعونية ، وتعتبر مصر أكبر دولة منتجة للثوم فى العالم من حيث كمية المحصول، بينما تحتل الصين المركز الأول فى إنتاج الثوم فى العالم.

وفى التقرير التالى نتعرف على فوائد الثوم:

‎1- من الخضراوات الغنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية والبروتين فهو يحتوى على الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والحديد والمغنسيوم وفيتامين أ.

‎2- يحتوى على الثيامين والريبولافين والنياسين وحامض الأسكوربيك.

‎3- يحتوى على مواد مضادة للبكتيريا .

‎4- يتحكم فى مستوى الدهون فى الدم وبالتالى بقى الجسم من أمراض الأوعية الدموية.

‎5- يقاوم الشيخوخة وله دور كبير فى العمل كمضاد حيوى ومضاد كيميائى يحد من انتشار الأورام الخبيثة لا سيما سرطان المعدة والأمعاء ويقاوم الجراثيم.

‎6- تستعمل فصوص الثوم فى إكساب العديد من المأكولات نكهة خاصة مرغوبة حسب ذوق المستهلك.

‎7- الثوم أكثر حرقة من البصل .

‎8- يستعمل فى الطهى وصناعة التخليل وحفظ اللحوم والاسماك وصناعة التجفيف .