اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 06:39 م
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الاتحاد الدولى للصحفيين: تواصلنا مع إسرائيل حول قتل الصحفيين فى غزة ولم نحصل على إجابة

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 06:10 م
الاتحاد الدولى للصحفيين: تواصلنا مع إسرائيل حول قتل الصحفيين فى غزة ولم نحصل على إجابة تيم داوسن نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين
كتب محمد شرقاوى

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قال تيم داوسن نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، إنّ ما يحدث في قطاع غزة هو أكثر الأمور مأساوية وصدمة، مشيرًا إلى أن أكثر من 80 صحفيا قُتل منذ السابع من أكتوبر. 
 
وأضاف داوسن، في مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "من الصعب للغاية أن نفهم كيف يرتفع هذا الرقم بهذا الشكل، وتحدثت مع صحفيين في غزة، فهم واثقون من أنهم مستهدفون من القوات الإسرائيلية، والرقم يزداد، ومن الصعب أن نتفهم كيف يحدث هذا وكيف يستهدفون بهذا الشكل".
 
وتابع الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنّ غزة بها القليل من المياه والوقود ويجب أن يحملوا معداتهم على أكتافهم في أنحاء غزة لتوثيق ما يحدث، مشيرًا إلى أن الصحفيين في قطاع غزة مصممون على نقل القصة وإخبار الجميع بما يحدث. 
 
وواصل: "تواصلنا مع الجيش الإسرائيلي عدة مرات، وقام زملائي في المنظمة بمحاولة الحديث معهم فورا، ومع الحكومة الإسرائيلية أيضا ولم نحصل إلى إجابة".
https://www.youtube.com/watch?v=UQOjXa90oJE






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