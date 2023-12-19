الأوراق المطلوبة لتسليم طلاب الصف الأول الثانوى التابلت

كتب محمود طه حسين

تجهز المديريات التعليمية والإدارات والمدارس لتسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت، خلال أيام قليلة، بعد أن تم تسليم الأجهزة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى المديريات التعليمية.

وحددت الوزارة الأوراق المطلوبة لحصول الطالب على أجهزة التابلت، حيث تضمنت صورة من شهادة ميلاد الطالب وصورة بطاقة ولي الأمر وإيصال تأمين التابلت الأصلي بعد سداد المبلغ التأميني في مكتب البريد وصورتين من الإيصال، وإقرار تسليم التابلت من المدرسة وإقرار تسليم التابلت الذي يوقعه ولي الأمر.

الجدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه يتم تسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت، مضيفا أن الوزارة تسلمت الأجهزة وتم توزيعها على المديريات التعليمية والإدارات والمدارس ويتم تسليمها للطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم ربط أجهزة التابلت بمنصات التعلم المختلفة وتوفير محتوى رقمى كبير للطلاب كبديل للكتاب المطبوع، خاصة أن الوزارة لا تطبع الكتب الورقية لطلاب المرحلة الثانوية مشددا على هناك محتوى رقمى كبير يستطيع الطلاب تحقيق أكبر قدر من الاستفادة منه فى إطار توفير مصادر تعلم مختلفة يحتاجها الطالب حتى لا يعتمد على مصدر واحد، موضحا أن المصادر المتعددة تجعل الطالب يحصل على المعلومة بشكل مختلف ومن ثم يحقق التعلم القائم على المتعة.