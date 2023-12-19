الأقصر تنظم سلسلة لقاءات توعوية وتدريبية للقضاء على ختان الإناث.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نفذ المجلس القومي للطفولة والأمومة بالأقصر سلسلة من اللقاءات التوعوية والتدريبات للقضاء على ختان الإناث بالتنسيق مع اللجان العامة والفرعية لحماية الطفل، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، حيث يأتي ذلك في إطار برنامج القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث" الذي ينفذه المجلس بدعم من منظمة اليونيسف.

وتقول نجوى إبراهيم مدير وحدة حماية الطفل بالأقصر، إنه جاءت هذه اللقاءات والأنشطة بالتعاون مع لجان حماية الطفولة العامة والفرعية بمحافظة الأقصر، وبمشاركة رجال الدين الإسلامى والمسيحي، ومجموعة مدربة من السيدات والرجال، وبحضور ممثلى التضامن والصحة، حيث تهدف اللقاءات إلى رفع وعي الجمهور للقضاء على ختان الإناث من خلال تسليط الضوء على بعض الرسائل الهامة الخاصة بتجريم هذه القضية والإجراءات المتخذة لردع المخالفين، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.

وتضيف نجوى إبراهيم، فى بيان صحفى، إن هذه اللقاءات تهدف لنشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب وأطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، أو كل من طلب أو دعا أو روج له، مناشدة جموع المواطنين عدم التواني في الإبلاغ عن حالات ختان الإناث من خلال الإتصال على خط نجدة الطفل 16000 لإيقاف هذه الجريمة.

وأكدت مدير وحدة حماية الطفل بالأقصر، على حرص وحدات حماية الطفل العامة والفرعية على تناول هذه القضايا ونشر الوعي للقضاء على هذه الظاهرة التي تودي بحياة الإناث، وحضر هذه اللقاءات عددا من الأسر بالإضافة إلى عدد كبير من الفتيات والفتيان في مرحلة المراهقة، حيث يأتي ذلك في إطار عمل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث التي تم تأسيسها بالشراكة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في مايو 2019، وهي أول لجنة وطنية هدفها القضاء على ختان الإناث فى مصر من خلال توحيد وتنسيق جهود الدولة والشركاء الحكوميين وغير الحكوميين، وتعد اللجنة الوطنية جزءا لا يتجزأ من جهود الدولة المصرية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة والطفلة الأنثى بشكل خاص.



حضور لقاءات توعوية وتدريبة للقضاء على ختان الإناث



نجوي إبراهيم مدير وحدة حماية الطفل بالأقصر



الأقصر تنظم سلسلة لقاءات توعوية وتدريبة للقضاء على ختان الإناث