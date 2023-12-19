الأقصر تضع اللمسات النهائية على محور شمال الأقصر قبل افتتاحه رسميًا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

انتهت محافظة الأقصر، من وضع اللمسات النهائية والتجميل والرصف بالكامل للمشروع القومى محور سمير فرج - محور شمال الأقصر – وذلك قبل إفتتاحه رسمياً، حيث يعتبر المحور أول مشروع قومى فى المحاور المرورية الكبرى يتم عمله على أرض محافظة الأقصر، والذي يربط بين شرق وغرب محافظة الأقصر بعدد من الكباري والمحاور المرورية على نهر النيل.

وفى هذا الصدد أنهى رجال شركات المقاولات والإنشاءات فى المحور، حيث تساهم المحاور التنموية الجديدة فى ربطها بشكل جيد بطرق النقل الواصلة إلى المناطق الأثرية فى الأقصر وبالطرق والمحاور الجديدة في الصعيد، وتابع مؤخراً المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اللمسات النهائية فى مشروع محور شمال الأقصر، مؤكداً على إنه عبارة عن مجموعة من الكباري والأنفاق والأعمال الصناعية بلغت القيمة التقديرية لها ما يزيد عن 7.257 مليار جنيه، وتمت مواصلة العمل بالمحور عام 2021 ليكون بطول 19.800 كيلو متر وبعرض 60 مترا وبعدد 6 حارات مرورية.

ويقول العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، إنه تم إجراء أعمال التجميل ووضع اللمسات النهائية بمشروع محور شمال الأقصر الذى يربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوى الغربى، مارًا بالزراعي الشرقي والزراعي الغربي ونهر النيل، والذي يعتبر أحد أهم المشروعات القومية التى تجرى حالياً بمحافظة الأقصر، حيث إنه على مدار الشهور الماضية تم العمل بصورة يومية فى مشروع محور اللواء دكتور سمير فرج والذى يربط بين الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوي الغربى، بإشراف وتمويل وزارة النقل والطرق وتنفيذ إدارة المهندسين العسكريين، وتم إنهاء إنشاءات كوبري يربط المحور على نهر النيل بين الشرق والغرب.

ويشار إلى أن المحور يُعد نقلة كبيرة فى مجال التنمية لمحافظات جنوب الصعيد حيث يتم التنسيق الكامل بين أكثر من 18 جهة ممثلة فى سكك حديد مصر، والموارد المائية والرى، وحماية النيل، والصرف الزراعى، ووزارة الزراعة، ووزارة الداخلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وشركة توزيع الكهرباء، وشركة نقل الكهرباء، ووزارة الاتصالات، ووزارة الطرق والنقل، وشركة غاز مصر، ومصنع سكر قوص، والتنمية الأثرية، وهيئة المساحة، والاملاك، ووزارة السياحة والآثار، والإدارات الهندسية بمراكز ومدن الأقصر والزينية والقرنة، حيث أن المحور الذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يأتي تنفيذه ضمن خطة تطوير الطرق وحركة النقل بالمحافظة، حيث تساهم المحاور التنموية الجديدة فى ربطها بشكل جيد بطرق النقل الواصلة إلى المناطق الأثرية فى الأقصر وبالطرق والمحاور الجديدة في الصعيد، وبلغت نسبة التنفيذ للمحور أكثر من 98%.



الأقصر تضع اللمسات النهائية المميزة على محور سمير فرج



التجميل والتزيين لمحور شمال الأقصر قبل الافتتاح



اللمسات النهائية المميزة على محور شمال الأقصر قبل افتتاح



الأقصر تضع اللمسات النهائية المميزة على محور شمال الأقصر



اللمسات النهائية المميزة على محور شمال الأقصر قبل افتتاحه رسمياً



جانب من اللمسات النهائية المميزة على محور شمال الأقصر قبل افتتاحه