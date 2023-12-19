اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 11:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأرصاد اليابانية تحذر من هطول الثلوج الكثيف بغرب البلاد

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 11:00 م
الأرصاد اليابانية تحذر من هطول الثلوج الكثيف بغرب البلاد ثلوج - أرشيفية
أ ش أ

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حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من الهطول الكثيف للثلوج بغرب البلاد على طول سواحل بحر اليابان الممتد من غرب البلاد إلى شمالها. 


وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن البلاد قد تشهد التساقط الأول للثلوج هذا الموسم من الخميس إلى الجمعة، وأن الكتلة الهوائية الباردة المرتقبة قد تكون الأقوى حتى الآن، ومن المتوقع أن تجلب رياحًا شديدة.

ويحذر مسؤولو الأرصاد الجوية من أن تساقط الثلوج وتجمد الطرق قد يتسبب في تعطيل حركة المرور، وحثوا على الحذر من الرياح القوية والأمواج العالية والبرق والأعاصير وانقطاع التيار الكهربائي بسبب الانهيارات الثلجية وتراكم الثلوج على خطوط الكهرباء.







اليابان

الأرصاد اليابانية

وكالة الأرصاد الجوية اليابانية

هطول الأمطار فى اليابان




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