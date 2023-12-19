اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 12:35 م
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اتحاد المستثمرين: فوز الرئيسَ السيسى فى الانتخابات الرئاسية ردا للجميل

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 12:07 م
اتحاد المستثمرين: فوز الرئيسَ السيسى فى الانتخابات الرئاسية ردا للجميل محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين
كتب هاني الحوتي

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تقدم الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بخالص التهاني والتبريكات، للشعب المصري العظيم وللرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بأغلبية بمقعد الرئاسة، لدورة جديدة بعد استحقاق دستوري كبير، أشاد به العالم كله.
 
وقال محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين: إنَّ الصناع والمستثمرين المصريين اختاروا الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة رداً للجميل، واستكمالاً للإنجازات من أجل المحافظة علي الاستقرار  المتحقق، ومن أجل مواصلة الإصلاح والتنمية والبناء ومن أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ومن أجل التوسع في الصناعات وزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، ومن أجل خلق المزيد من فرص العمل.
 
وقال هلال: المصريون جميعاً الآن على قلب رجل واحد مع الرئيس بالعمل والمشاركة والدفاع عن المكتسبات المتحققة.
 
وأكد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وأعضاء المكتب التنفيذي، على أصالة المجتمع المصري الذي اعتاد على رد الجميل واستشعر أهمية استكمال مسيرة التنمية التي بدأت علي أرض مصر د، مُشيدين بالجهد الكبير الذي قامت به القيادة السياسية ، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة المعاونة والحكومة  في العديد من الملفات الداخلية والخارجية وبخاصة جهود التنمية الشاملة والمتكاملة في شتي القطاعات ومختلف المجالات، والتي أضحت واقعاً ملموساً، يستشعر به الجميع، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه العالم كله، ومؤكدين كذلك على المظهر الحضاري العظيم، الذي ظهرت عليه الانتخابات الرئاسية، والذي يتناسب مع مكانة مصر التاريخية المتفردة، وداعين جموع المصريين إلى الوقوف إلى جوار الدولة المصرية وإعلاء المصلحة العليا للوطن خلف القيادة الوطنية المسئولة للرئيس لتحقيق أهداف مصر وبث روح التفاؤل والثقة في الاقتصاد المصرى والعمل بروح الفريق الواحد، وإيثار الوطن عما سواه والتحلي بالصبر حتى المرور من هذه المرحلة المهمة من تاريخه.






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