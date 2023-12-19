اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 11:20 م
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إعلام إسرائيلي: 500 جندي يعيشون صعوبات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة منذ بداية حرب غزة

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 09:51 م
إعلام إسرائيلي: 500 جندي يعيشون صعوبات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة منذ بداية حرب غزة جنود الاحتلال - أرشيفية
كتب محمد عبد المجيد

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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية قبل قليل، عن أن 500 جندي يعيشون صعوبات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة، وذلك منذ بداية حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل لها.
 






غزه

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إسرائيل

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الاحتلال الإسرائيلي




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