إعلام إسرائيلي: 500 جندي يعيشون صعوبات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة منذ بداية حرب غزة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية قبل قليل، عن أن 500 جندي يعيشون صعوبات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة، وذلك منذ بداية حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل لها.
إعلام إسرائيلي: 500 جندي يعيشون صعوبات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة منذ بداية حرب غزةالثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 09:51 م
جنود الاحتلال - أرشيفية
كتب محمد عبد المجيد
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