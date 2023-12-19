إعلام إسرائيلي: 500 جندي يعيشون صعوبات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة منذ بداية حرب غزة

كتب محمد عبد المجيد

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية قبل قليل، عن أن 500 جندي يعيشون صعوبات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة، وذلك منذ بداية حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل لها.