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إعلام إسرائيلى: 2800 جندى يتلقون العلاج فى قسم إعادة التأهيل منذ بدء الحرب

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 01:47 م
إعلام إسرائيلى: 2800 جندى يتلقون العلاج فى قسم إعادة التأهيل منذ بدء الحرب عناصر الاحتلال
كتب سمير حسنى

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أفاد إعلام إسرائيلي، بأن أكثر من 2800 جندي يتلقون العلاج في قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الدفاع منذ بداية الحرب على غزة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

كان السفير الفلسطيني في ماليزيا وليد أبوعلي، قال إن إسرائيل تمارس إرهابا مجرما بحق الشعب الفلسطيني، على الرغم من كل المواقف الدولية المناهضة لهذه الممارسات والمؤيدة لعدالة القضية الفلسطينية.

وقال أبو علي في تصريح خاص لقناة القاهرة الاخبارية اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد متر مربع آمن في قطاع غزة، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل متر مربع من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

وأوضح أن 2.5 مليون فلسطيني مستهدفون في قطاع غزة والاحتلال الاسرائيلي يستهدف المستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس ومخيمات اللاجئين، قائلا : "إن كل الأراضي الفلسطينية مستباحة لهذا العدو المحصن بالفيتو الأمريكي".. مضيفا :"لا أحد يستطيع أن ينكر أن الشارع العام في كل دول العالم مناصر ومؤيد للقضية الفلسطينية".







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