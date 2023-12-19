اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 01:27 م
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إزالة 943 حالة إشغال طريق مخالف بمراكز البحيرة

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 01:17 م
إزالة 943 حالة إشغال طريق مخالف بمراكز البحيرة إزالة إشغالات - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطرق، وذلك  لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 
 
وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة لتلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.
 
وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالميادين والشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق.
 
وأسفرت الحملات عن رفع 943 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك بمراكز دمنهور وكفر الدوار وأبو حمص ورشيد .
وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها  إلى الجهات المختصة لإتخاذ شئونها.
 
 






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