اليوم السابع
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إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية بـ3 مراكز بكفر الشيخ على مساحة 5 ألاف متر

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 10:53 م
إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية بـ3 مراكز بكفر الشيخ على مساحة 5 ألاف متر إزالة حالات تعد بفوه
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت حملات مجالس" الحامول وفوه والرياض" بمحافظة كفر الشيخ، من إزالة 20 حالة تعدي بعدد من قرى المراكز على مساحة 5 آلاف و150 متر، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الذي يتابع جهود الوحدات المحالية، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة ومخالفات البناء.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لجميع التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية، وإزالة البناء المخالف فورا في المهد قبل اكتمال أعمال البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية الرقعة الزراعية من أي تعديات جديدة خلال الفترة القادمة.

إزالة حالات تعدي بالحامول
إزالة حالات تعدي بالحامول

 

إزالة حالات تعدي بالرياض
إزالة حالات تعدي بالرياض

 

إزالة حالات تعدي بفوه
إزالة حالات تعدي بفوه

 

 







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