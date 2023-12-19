اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 06:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إزالة 1796 إعلانا مخالفا بأحياء الإسكندرية خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 04:40 م
إزالة 1796 إعلانا مخالفا بأحياء الإسكندرية خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر جانب من الحملات
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية ، حملات مكبرة ، وذلك بالتنسيق مع المركز النموذجي للخدمات برئاسة إيمان جابر وقسم الإعلانات برئاسة انتصار مرسي ، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة.
 
وتم شن حملات مُكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء والتي أسفرت عن إزالة عدد 1796 إعلانًا مخالفًا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 
وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وجميع أنواع التعديات والإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.
 
 
 






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