إزالة 1796 إعلانا مخالفا بأحياء الإسكندرية خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر

الإسكندرية جاكلين منير

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية ، حملات مكبرة ، وذلك بالتنسيق مع المركز النموذجي للخدمات برئاسة إيمان جابر وقسم الإعلانات برئاسة انتصار مرسي ، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة.

وتم شن حملات مُكبرة ل إزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء والتي أسفرت عن إزالة عدد 1796 إعلانًا مخالفًا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وجميع أنواع التعديات والإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.