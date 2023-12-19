إزالة فورية لبناء مخالف بقرية الوادى بالعامرية الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

شن حى العامرية ثان فى الإسكندرية، حملات مكبرة فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية فى المحافظة بمواصلة التصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف على الأراضى الزراعية والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة.