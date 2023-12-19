إزالة فورية لبناء مخالف بقرية الوادى بالعامرية الإسكندرية

شن حى العامرية ثان فى الإسكندرية، حملات مكبرة فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية فى المحافظة بمواصلة التصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف على الأراضى الزراعية والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة.
وأعلن حى العامرية ثان، أن إدارة الإزالة الفورية والإشغالات نفذت حملة إزالة فورية لإيقاف بناء مخالف، بناء على بلاغ ورد للحى، وعلى الفور توجهت إدارة الإزالة الفورية إلى قرية الوادى، وتم تنفيذ إزالة فورية من أسوار وحوائط على مساحة 400 متر تقريباً، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة