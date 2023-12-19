وأفاد المكتب - في بين نقلته شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء، بأن 70 مدرسة من مدارس الأونروا في قطاع غزة تضررت، منها 56 مدرسة على الأقل تعمل كملاجئ للنازحين، كما تعرضت العديد من المدارس للقصف المباشر من قبل الغارات الجوية الإسرائيلية أو قذائف الدبابات .

وبشكل عام، نزح حوالي 1.9 مليون فلسطيني، يشكلون أكثر من 85% من سكان غزة، في جميع أنحاء القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، وفقا للأونروا .. فيما يقيم غالبيتهم، أي حوالي 1.4 مليون شخص، في مرافق الأونروا.