أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 19-12-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 19-12-2023.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والقاهرة للزيوت والصابون، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وأم بي للهندسة، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري.

البورصة تخسر 18 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 1.697 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 5.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 126.2 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.64% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.7%، والعرب على 4.66%، واستحوذت المؤسسات على 31.1% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.89%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 88.5 مليون جنيه، 15 مليون جنيه، 32.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 73 مليون جنيه، 44 مليون جنيه، 19.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 25076 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 30262 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 10673 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 5426 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 7872 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 6482 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 1472 نقطة.

وصعدت أسهم 31 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 128 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 14.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.28%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 7.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.46%.

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.94%.

- العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 1.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.84%.

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 4.360 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.60%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.378 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.21%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 17.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.93%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 3.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.75%.

- العرفة للاستثمارات والاستشارات بسعر إغلاق 0.069 دولار بنسبة تراجع بلغت 5.48%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 2.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.28%.