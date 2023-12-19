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بقيمة مليون جنيه..

أخبار 24 ساعة.. "التموين" تفتح باب التقدم لتمويل ورش صناعة الذهب والفضة

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 12:03 ص
أخبار 24 ساعة.. "التموين" تفتح باب التقدم لتمويل ورش صناعة الذهب والفضة الدكتور على مصيلحى وزير التموين
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
التموين تفتح باب التقدم لتمويل ورش صناعة الذهب والفضة بقيمة مليون جنيه
 
الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بجهود مصر لوقف نزيف الدماء بغزة
 
وزارة التربية التعليم: نعمل على تطوير استراتيجية التعليم الفنى
 
وزير التعليم العالى يهنئ الرئيس السيسى بفوزه بفترة رئاسية جديدة
 
الصحة تشارك فى افتتاح المؤتمر العربى الـ22 للأساليب الحديثة بإدارة المستشفيات
 

 







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صناعه الذهب

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