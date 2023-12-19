أخبار 24 ساعة.. "التموين" تفتح باب التقدم لتمويل ورش صناعة الذهب والفضة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التموين تفتح باب التقدم لتمويل ورش صناعة الذهب والفضة بقيمة مليون جنيه
الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بجهود مصر لوقف نزيف الدماء بغزة
وزارة التربية التعليم: نعمل على تطوير استراتيجية التعليم الفنى
وزير التعليم العالى يهنئ الرئيس السيسى بفوزه بفترة رئاسية جديدة
الصحة تشارك فى افتتاح المؤتمر العربى الـ22 للأساليب الحديثة بإدارة المستشفيات
وزير الزراعة: مراجعة تراخيص جميع مفارش البصل وتحرير محاضر للمخالفين
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