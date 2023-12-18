اليوم السابع
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17 فبراير.. الحكم على متهم بالتحريض على العنف

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 01:28 م
17 فبراير.. الحكم على متهم بالتحريض على العنف المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب ـ إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، حجز إعادة محاكمة شخص لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، لجلسة 17 فبراير للحكم.
 
وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم وآخرين ارتكبوا جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وجاء فى أمر الإحالة قيام المتهمين بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
 






التظاهر

التحريض علي العنف

نشر اخبار كاذبة

المستشار محمد السعيد الشربينى




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