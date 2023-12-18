13 معلومة عن دمج التكنولوجيا والتحول الرقمى فى الدراسة بالمدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التحول الرقمى عزز جهود مصر لتحسين الوصول إلى الشمول والجودة والحوكمة فى التعليم.



نرصد فى التقرير التالى تفاصيل دمج التكنولوجيا فى الدراسة داخل الفصول الدراسية وفى المنزل للطلاب:

- التحول الرقمى منخرط فى جميع جوانب تطوير العملية التعليمية، سواء فيما يتعلق بالمناهج، أو تدريب المعلمين، أو بنية المدارس، من حيث الإتاحة والجودة والحوكمة.

- تؤمن الوزارة بأهمية التحول الرقمى فى ظل الثورات الصناعية، والذكاء الاصطناعى، واختفاء وظائف، وظهور وظائف جديدة.

- الوزارة لديها منصات وقنوات تعليمية، بهدف تحقيق نواتج التعلم المستهدفة من نظام التعليم المطور وهى إنتاج المعرفة وليس الحفظ والتلقين.

- استخدام التحول الرقمى فى المناهج المطورة، حيث أصبح هناك مناهج رقمية، قائمة على نواتج تعلم تتواكب مع مهارات المستقبل.

- هناك مدارس ذكية مزودة بالبنية التكنولوجية اللازمة، ولديها 2530 مدرسة مجهزة ببنية تكنولوجية متطورة، فضلا عن تزويد المدارس بالشاشات الذكية والكاميرات.

- تم استخدام التكنولوجيا فى عقد امتحان الطلاب فى الصف الأول والثانى الثانوى إلكترونيا عبر التابلت.

- هناك آلية لتسجيل بيانات الطلاب إلكترونيًا فى الإدارات التعليمية، بالإضافة لتطبيق الغياب الإليكترونى، والتصحيح الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة.

- تفعيل القنوات التعليمية، وتطبيق حصص المشاهدة

- يرتكز التحول الرقمى فى التعليم على البنية التحتية الرقمية، والمهارات والوظائف الرقمية، والابتكار الرقمى، لخلق مساحات تعليمية مبتكرة، افتراضية ومادية، لتوفير الوصول إلى التعليم الجيد لجميع الطلاب، وتوفير المعرفة والأدوات للمعلمين وأولياء الأمور لتطوير المهارات وتحقيق القيمة والمعرفة، وأعلى جودة فى العملية التعليمية.

- تم إعداد نموذج شامل لكل طالب فى مصر لمتابعة امكانياته وتحصيله الدراسى والتقدم الخاص به وكيفية توظيفها فى المستقبل.

- أصبح هناك مادة علمية ومحتوى من الصف الرابع إلى الصف الثالث الثانوى متوفرة على نظام إدارة التعلم، كما أصبح هناك منصة قوية لتدريب المعلمين وتطوير مهاراتهم.

- يوجد فى المرحلة الثانوية مليون و800 ألف طالب بـ25 ألف مدرسة مزودة داخل الفصول بالشاشات الذكية، والانترنت والسيرفرات، ومتصلة بكلمات المرور للامتحانات، ونظام إدارة التعلم، والتابلت الخاص بالطالب، و75 ألف معلم بالمرحلة الثانوية متاح لهم كافة هذه الأدوات والتى تمكنهم من استخدام التكنولوجيا فى التعليم.

- هناك 50 ألف كاميرا فى الفصول لمتابعة الامتحانات والطلاب فى الفصول على أرض الواقع، كما تمكنت الوزارة من عمل فصول ذكية يتم تركيبها بسرعة وسهولة، مزودة بجميع الأدوات الرقمية والتكنولوجية مثل (الواى فاى والسيرفرات وشاشات إلكترونية مرتبطة بقواعد البيانات فى الوزارة.