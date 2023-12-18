وكالة يونهاب: مناورات بين سول وواشنطن تزامنا مع إطلاق بيونج يانج صاروخا باليستيا

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كشفت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، عن إجراء مناورات مشتركة للعمليات الخاصة بين سول وواشنطن وسط جهود الجانبين لتعزيز الردع ضد التهديدات العسكرية لكوريا الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) نقلا عن منشور للقوات الأمريكية في سول عبر موقعها الالكتروني على (فيسبوك) أنه تم خلال التدريبات ، التي استمرت أسبوعين، تعبئة قوات القبعة الخضراء الخاصة بالجيش الأمريكي وفريق "سيل" التابع للبحرية الأمريكية من قيادة العمليات الخاصة الأمريكية في كوريا الجنوبية بالإضافة إلى قوات كورية جنوبية من قيادة الحرب الخاصة بالجيش وضباط شرطة من وحدة العمليات الخاصة.

وأفادت الوكالة بأن الحدث توج بتمرين كامل على المهمات في نطاق تدريب بيئي حضري ؛ بهدف استعادة الأهداف الحساسة في بيئة تدريب ديناميكية دون الكشف عن تاريخ التمرين ومكانه بالضبط.

وجاء الكشف عن التدريبات وسط تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات في البحر الشرقي في وقت سابق اليوم ، وذلك بعد أقل من يوم واحد من إطلاقها صاروخا باليستيا قصير المدى أمس الأحد.