وضع سمك السلمون الاسكتلندى على قائمة الأنواع المهددة بالانقراض

كتب ـ إيهاب محمد

صدر تصنيف لأسماك السلمون "ملك الأسماك" في اسكتلندا، رسميًا، على أنه "من الأنواع المهددة بالانقراض"، مما أثار دعوات لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذه، حيث أضافت هيئة حماية - معترف بها دوليا - الأسبوع الماضي، سمك السلمون الأطلسي إلى قائمتها الحمراء للأنواع المعرضة لخطر الانقراض، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

وحذر الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) من أن الأرقام في انخفاض حاد، ومن المقرر أن تنخفض أكثر، إنه يثير احتمال أن تصبح أنهار الصيد العظيمة في اسكتلندا يومًا ما خالية من سمك السلمون القافز الذي تشتهر به عالميًا.

أعاد الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة تصنيف سمك السلمون الأطلسي على أنه "مهدد بالانقراض" إلى جانب النمر السيبيري، والحوت الأزرق، وتنين كومودو، والغوريلا الجبلية - بعد دراسة كبيرة، حيث أشارت التقديرات إلى وجود توقعات بانخفاض ​​عدد أسماك الأنهار الاسكتلندية بنسبة 63% بين عامي 2010 و2025.



سمك السلمون الاسكتلندى

وقال ويل داروال الباحث الرئيسي في دراسة سمك السلمون: "الأمور تبدو سيئة للغاية بالنسبة لسمك السلمون، عندما كنت صغيرًا، كنت قادرًا على النزول إلى النهر ورؤيتهم يقفزون، لكنك ستكون محظوظًا برؤية ذلك الآن، إذا لم يتغير شيء وواصلنا السير في هذا الاتجاه، فإن سمك السلمون يتجه نحو الانقراض، نأمل أن يتم تقليل هذا الانخفاض".

يفقس سمك السلمون في مجاري المياه العذبة ثم يشق طريقه إلى المحيط عندما يصبح بالغًا، قبل أن يعود أخيرًا إلى مسقط رأسه للتكاثر، ويمكن أن تصل رحلاتهم إلى آلاف الأميال.

ووجد الباحثون، أن أعداد سمك السلمون الأطلسي انخفضت بنسبة 23% بين عامي 2006 و2020، مع تصنيف هذه الأنواع على أنها "شبه مهددة" على مستوى العالم.