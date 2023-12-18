وزير الطيران يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بفوزه بفترة رئاسية جديدة

كتب محمود عبد الغني

تقدم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني وجميع العاملين بالوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بتجديد ثقة الشعب المصرى في قيادته الحكيمة واختياره رئيسًا وقائدًا للوطن خلال المرحلة المُقبلة لاستكمال مسيرة البناء والتعمير في مختلف المجالات.

وجاء في بيان لوزارة الطيران: "داعين المولى عز وجل أن يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما فيه خير لصالح بلادنا..وأن يمن الله على وطننا الحبيب مصر بالأمن والأمان ومزيدا من التقدم والازدهار".