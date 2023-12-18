اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 11:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الطيران يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بفوزه بفترة رئاسية جديدة

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 11:08 م
وزير الطيران يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بفوزه بفترة رئاسية جديدة الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني
كتب محمود عبد الغني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني وجميع العاملين بالوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بتجديد ثقة الشعب المصرى في قيادته الحكيمة واختياره رئيسًا وقائدًا للوطن خلال المرحلة المُقبلة لاستكمال مسيرة البناء والتعمير في مختلف المجالات.
 
وجاء في بيان لوزارة الطيران: "داعين المولى عز وجل أن يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما فيه خير لصالح بلادنا..وأن يمن الله على وطننا الحبيب مصر  بالأمن والأمان ومزيدا من التقدم والازدهار".
 
 
 
 






وزير الطيران

اخبار المطار

الرئيس السيسي

الانتخابات الرئاسية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة