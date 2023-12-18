وزير السياحة والآثار يهنئ الرئيس السيسي لفوزه فى الانتخابات الرئاسية

وزير السياحة والآثار يعرب عن تقديره البالغ للتمثيل المُشرف للشعب المصرى ومشاركته الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية وهو ما نال إشادة واسعة من المحافل الدولية والإقليمية.

تقدم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بخالص آيات التهنئة، للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لفوزه فى الانتخابات الرئاسية، ولتجديد ثقة الشعب المصرى العظيم فيه لاستكمال بناء الدولة الحديثة التى أرسى قواعدها منذ توليه مقاليد الرئاسة، من أجل هذا الوطن وشعبه العظيم، وذلك عقب الإعلان رسميًا اليوم عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وأعرب وزير السياحة والآثار، فى تهنئته التى جاءت نيابة عن نفسه وعن القيادات والعاملين بالوزارة، عن سعادته وتقديره البالغ للتمثيل المُشرف للشعب المصرى ومشاركته الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية والتى شهدت إقبالًا غير مسبوق مما يؤكد على حرص الشعب المصرى على الممارسة الديمقراطية وبناء مستقبل مصر لهم وللأجيال القادمة، وهو الأمر الذى نال إشادة واسعة من المحافل الدولية والإقليمية، داعيًا الله عز وجل أن يوفق فخامة الرئيس فى خطة التنمية والتطوير والإصلاح وبما يحقق طموح وآمال الشعب المصري.