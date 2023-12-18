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وزير التجارة والصناعة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بفوزه بالانتخابات الرئاسية

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 04:38 م
وزير التجارة والصناعة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بفوزه بالانتخابات الرئاسية المهندس أحمد سمير
كتب إسلام سعيد

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تقدم المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تجديد ثقة الشعب المصرى في سيادته بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لولاية جديدة لاستكمال بناء الدولة الحديثة التي أرسى قواعدها منذ توليه مقاليد البلاد في عام 2014.
 
وقال الوزير إن نجاح الشعب المصري في اجتياز تجربة الانتخابات الرئاسية واختيار من يمثله يعد خطوة هامة علي طريق تعزيز الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية نتيجة الاستقرار السياسي في مصر والتي تبعث برسالة للعالم أجمع أن الشعب المصري قادر على تخطى كافة الصعاب ومواجهة التحديات لتحقيق آماله وطموحاته نحو بناء دولته الحديثة.
 
وثمن أحمد سمير المشاركة الكبيرة والإقبال من المواطنين في السباق الانتخابي والذين أثبتوا أنهم على قدر المسئولية والوعي والحرص على بناء مستقبل مصر لهم وللأجيال القادمة.






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