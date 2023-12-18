اليوم السابع
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وزير البترول يهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 05:30 م
وزير البترول يهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية طارق الملا وزير البترول
كتبت -مروة الغول

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هنأ المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بفوزه فى الانتخابات الرئاسية. وقال فى بيان: "أتقدم بالأصالة عن نفسى ونيابة عن العاملين بقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية بخالص التهنئة لسيادتكم على الثقة المستحقة التى أولاها لكم شعب مصر عبر صناديق الانتخابات ، بحضور مكثف وفريد ، وذلك لقيادته خلال الفترة الرئاسية القادمة ، لاستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة فى بناء وطن تتحقق فيه أحلام وطموحات وتقدم يليق بمصرنا العريقة".
 
و'أنقل لسيادتكم تأكيد العاملين على تجديد عهدهم لكم وللوطن على الاستمرار فى بذل كافة الجهود والمساعى اللازمة لدعم مسيرة التنمية المستدامة وبناء مصر المستقبل تحت قيادتكم الغراء ، داعين المولى عز وجل أن يكلل جهودكم المخلصة بالتوفيق والنجاح المستمر من أجل رفعة الوطن.
 






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