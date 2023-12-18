اليوم السابع
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وزير الاتصالات يهنىء الرئيس عبد الفتاح السيسى لفوزه بفترة رئاسية جديدة

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 06:57 م
وزير الاتصالات يهنىء الرئيس عبد الفتاح السيسى لفوزه بفترة رئاسية جديدة عمرو طلعت
كتبت هبة السيد

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تقدم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجميع العاملين بالوزارة بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة.
 
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات عكست وعى المصريين وإرادتهم فى دعم مسيرة التنمية، واستكمال مسيرة الإنجازات التى شهدتها الدولة على مدار السنوات الماضية بكافة القطاعات لبناء مصر الحديثة وكذلك تطلعهم للمضى قدما نحو صياغة مستقبل واعد للوطن يزدهر بعزيمة أبنائه وشبابه على العمل الدؤوب من أجل تحقيق النمو والرخاء المنشود لمصرنا الغالية.
 
 






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