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وزير الأوقاف: الشعب قال نعم للقائد البطل حرصًا على استكمال مسيرة الإنجازات

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 02:59 م
وزير الأوقاف: الشعب قال نعم للقائد البطل حرصًا على استكمال مسيرة الإنجازات نجاح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية
كتب لؤى على

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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لا شك أن تصويت الشعب المصري العظيم المتحضر جاء تلبية لنداء الوطن بما يكشف عن وعي هذا الشعب العظيم ونضجه الفكري والسياسي وإرثه التاريخي العريق الذي يضرب لأكثر من سبعة آلاف عام في جذور التاريخ. 
 
وتابع : لقد قال الشعب المصري نعم للقائد البطل، نعم لاستكمال مسيرة الإنجازات، نعم للحفاظ على أمننا القومي. 
 
وفي مجال الخطاب الديني كان ولا يزال خير داعم لعمارة بيوت الله عز وجل ، وإكرام أهل القرآن ، و تحسين أحوال الأئمة علميا وماليا ، ونشر الفكر الوسطي المستنير ، وبناء وتكوين إمام عصري قادر على فهم الواقع والتعامل معه بروح العصر في ضوء الحفاظ على ثوابت الشرع الشريف . 
 
لقد قال الشعب المصري كلمته ، ووجه صفعة قوية لدعاة التخريب والفوضى ولأعداء الوطن المتربصين به ، وعبر عن رفضه للتطرف والمتطرفين وانحيازه للفكر الوسطي والتسامح الديني والوحدة الوطنية . 
 
لقد قال الشعب المصري كلمته ، نحن هنا في قاهرة المعز ، وعبر عن ولائه وانتمائه لوطنه ، والتفافه حول رئيسه البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتفافه حول قواته المسلحة الباسلة وشرطته الوطنية ومؤسسات الدولة الوطنية ، واستعداده للتضحية في سبيل وطنه متى حانت ساعة الجد . 
 
لقد لبى الشعب المصري النداء وقال نعم لقائده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكل السداد والتوفيق لسيادته . 
 
سر سيادة الرئيس على بركة الله في استكمال مسيرة إنجازاتك ، والله معك يوفقك ويسدد خطاك بإذن تعالى وأمره ، وخالص التهنئة لسيادتكم ولنا جميعا وللشعب المصري بالفترة الرئاسية الجديدة المباركة إن شاء الله.
 

وكانت قد قالت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى ولاية ثالثة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الاثنين.







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